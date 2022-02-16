無業的62歲陳姓男子，經常在公園喝酒，稍嫌多次酒醉後至公園旁的全聯福利中心賣場行竊，讓店員很頭疼。日前他又醉後偷走賣場的冷藏排骨酥湯，雖然店員沒當場逮個正著，但事後調閱監視器，仍揪出他犯行。警方獲報後通知陳到案，他辯稱酒醉忘記結帳，被依竊盜罪嫌送辦。

台北市某間全聯福利中心，這1年多來多次遭竊，店家發現大多是62歲陳姓慣竊所為，然而報警將陳移送後，他仍不知悔改，只要在賣場旁的公園喝酒，就可能會上門「光顧」，因此只要陳進入賣場，店員就會繃緊神經，盯住他行蹤是否可疑。

店員日前傍晚又見陳走進店內，隨後空手離開，懷疑他又犯案，趕緊調閱監視器，果然發現他偷走一包冷藏的排骨酥湯，只好無奈報警。

據了解，陳疑似患有酒癮，長期在距離該全聯福利中心90公尺的公園喝酒，多次喝醉後涉嫌竊盜賣場，因陳已多次遭同間派出所警員移送竊盜罪，員警對他很熟悉，近日通知他到案。陳坦承犯行，但辯稱自己只是喝醉忘記結帳，警方將他依竊盜罪嫌送辦。

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