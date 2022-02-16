昨(15)日適逢一年一度的元宵節，根據傳統習俗會猜燈謎，一名網友PO出一所幼兒園給小朋友猜的四字成語燈謎，不料題目竟都是由一串表情符號組成，考倒一堆家長，貼文曝光後讓眾人看傻，有網友笑稱，小朋友若答得出來，可直升跳級！

一名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張幼兒園出的元宵燈謎，直呼「求救⋯太難了」。從圖中可見，20題燈謎竟全是表情符號，每題都由4個符號組成，要猜四字成語，根據其中已有人猜出的一題為例，題目的符號包括「氣球、嘴巴、手比八、一條蛇」，結果答案是「七嘴八舌」。

網友PO出一所幼兒園給小朋友猜的四字成語燈謎。(圖/截自臉書爆廢公社)

超另類題目曝光讓眾人看傻，引起網友一片哀嚎，直呼「這也太折磨人了」、「快轉學吧 …」、「我中文程度輸給幼兒園～慘」、「這是幼稚園的作業，我看小朋友會寫都直接跳級了 」、「這是腦筋急轉彎？太難了吧」、「幼稚園可以休學嗎」。

也有網友不滿表示，「這老師夠廢」、「這老師應該抖音看太多了」、「幼稚園的作業都是給家長做的」、「幼兒園的猜燈迷？跟本是家長的作業吧？」、「幼稚園學成語？太誇張了」、「我都看不懂」。

有網友提供全部解答。(圖/截自臉書爆廢公社)