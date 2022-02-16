做人處事是人生中必學課題，有些人能力普通，但交際手腕強，因此獲得不少資源，不過有些人雖然很有實力，但凡事都很高調，也容易變成眾人的眼中釘。《靈匣網》近日分享5個作風高調，或自身條件太優秀的星座，容易受到眾人關注，甚至被人嫉妒。

1.天秤座

天秤座個性溫柔，待人謙虛有禮，無論對誰都很有禮貌，特別注意自身修養，因此只要有閒暇時間，他們就會抓住機會提升自己，因此在社交場合時，他們與人總是能侃侃而談，贏得許多人的讚譽，不過也因為社交能力強，而且不懂得低調，讓有心人士看了非常嫉妒，覺得天秤座憑什麼贏得如此多人的關注，建議天秤座在還沒有足夠能力保護自己時，要學著低調一點。

2.水瓶座

水瓶座心地善良，總是處處替他人著想，看到有人遇到困難時，他們就會主動提供幫助，所以結交不少朋友與貴人，也因此容易被人嫉妒，水瓶座知道過於高調容易被討厭，所以他們不斷隱藏自己，但反而被別人誤以為他們是裝出來的，因此對於水瓶座來說，一味的低調也並非好事，有時應展現出自身的實力。

3.天蠍座

天蠍座無論在哪方面都表現優秀，可說是十項全能，做事時只要堅持下去，他們一定能獲得極高的成就，但也因此受到旁人羨慕，有些人還會產生嫉妒之心，儘管天蠍座不斷嘗試做事低調，但他們在工作上總能會遇到大項目，有機會展現個人實力，因此受到其他人的注意，再者，天蠍座總是給人高冷的感覺，因此也讓旁人覺得他們難相處，與同事的隔閡就會越來越大。

4.處女座

處女座做事很自律，他們對於自己的要求很高，總是逼自己完成不可能的任務，因此吸引許多人的注意，對於心懷不軌的人來說，處女座的存在反而讓他們意識到自己多沒能力，因此而產生嫉妒心態，甚至在背地裡說處女座的壞話，不過處女座對此並不受影響，他們只重視自己在乎的人和事，對其他人一概不關心。

5.巨蟹座

巨蟹座為人善良，遇到事情時，總能站在對方的角度思考問題，不僅如此，巨蟹座的適應能力很強，能夠迅速習慣周圍的環境，並找出對於自己有利的部分，在各個領域都做得很好，而且為人處事也非常圓滑，卻因此容易遭有心人士嫉妒，認為巨蟹座裝模作樣，甚至嘗試在背地裡破壞巨蟹座的形象，不過巨蟹座採不理會的方式處理，卻讓對方越來越猖狂，最終對工作與生活造成困擾。