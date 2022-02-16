台中市大里區美群北路，車輛長期往來頻繁，道路坑坑洞洞，影響行的安全，台中市立委何欣純已爭取512萬（中央補助420 萬）進行「提升道路品質計畫」日前與市議員參選人賴美連到場視察現況及說明作業進度。

中市大里區美群北路路寬12米，因車輛長期輾壓，路面已多處出現龜裂、坑洞、凹陷等現象，民眾抱怨連連，向立委何欣純陳情，希望盡快維修，為用路人打造平穩的道路。

市議員參選人、立委何欣純服務處副主任賴美連，15日邀集大里區公所及仁德里里長林志忠到現場會勘及說明作業進度，賴美連表示，美群北路東北側連接仁化路、往東可通太平，往北直接進入大里工業區，往南及西可分別到霧峰及台3線道路，是一條連接周邊生活圈的重要道路，要求計劃執行單位儘速進場施工，趕在雨季來臨前完成路面改善作業，以免路面龜裂問題因積水造成更嚴重下陷問題。

賴美連接著指出，此處位在工業區上下班與進出貨的主要道路，車輛使用非常密集，為了用路人的安全與生活品質，盼執行單位規劃出一個友善的道路環境。

何欣純表示，近日雨停後施工單位就會進場施作，將督促規劃單位注意街道上景觀的視覺與相關的道路標線標誌，一次做好道路上該有的友善規劃，同時也要注意到給水、瓦斯、電力及電信等管線埋設的時間，才不會出現剛完成的工程又開挖的問題。