新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院東協研究中心（ASEAN Studies Centre at ISEAS-Yusof Ishak Institute）16日發布《東南亞態勢：2022》（The State of Southeast Asia 2022）報告，內容分析東南亞對中美兩國的觀感與信任度，以及多個東南亞地緣政治議題。結果顯示，東協國家對中國大陸的正面觀感提升，其經濟、政治與戰略影響力也更勝美國。

據新加坡聯合早報引述該報告指出，美國總統上任以來積極加強與印太地區國家的關係，東協國家對美國的領導信心顯著回升。然而在經濟、政治與戰略影響力方面，東協國家普遍認為中國在東南亞區域更具影響力，持這一觀點的受訪者比率分別為76.7％（經濟）和54.4％（政治與戰略）。

受訪者對中國大陸崛起的評價也更正面，認為陸是「修正主義勢力」（revisionist power）、意圖把東南亞納入其勢力範圍的比率從去年的44.2％降至今年的41.7％。認為陸會維持現狀，守護現有國際秩序者從6.8％增至13.7％。另有7％的受訪者認為陸是「意圖善良仁慈的大國」，比去年的1.3％高。

東協國家對陸影響力的擔憂也略有減少，面對陸持續擴大的經濟影響力，表示擔憂者為64.4％，較去年的68％略低；擔心陸的政治與戰略影響力擴大者為76.4％，亦較去年86.5％更低。

受訪者對中國大陸維持區域自由貿易、維持以規則為基礎的秩序和維護國際法的信心也明顯提升，分別從前年的13.2％和4.4％，增至24.6％和13.6％，名列第二和第四位。於上述項目中，受訪者對美國的領導力仍最具信心。

今年報告首次納入疫苗外交的調查，儘管受訪者對西方的輝瑞和莫德納疫苗更有信心，但過半受訪者認為中國大陸為東南亞提供最多的新冠疫苗援助，美國居次。

這是該研究中心連續第四年發布這份報告，調查報告收集了東協十國政府、區域與國際機構、民間組織、非營利機構，也包括學界、商界和媒體界人士等共1677人的回答問卷，於去年11月至12月展開。