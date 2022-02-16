屏東縣政府防堵疫情料敵從寬，但近來有民眾抱怨被匡列隔離後，遭衛生局強制入住自費防疫旅館，對此立委蘇震清表示，做法已違反相關規定，更有侵犯人權之疑應立即改善，對人民已造成損害，應該立即給予全額補償。

蘇震清表示，根據指揮中心規定，被匡列者必須先經評估是否不適合居家隔離，若無適合場域，才能要求民眾離開住家隔離，但現今被隔離者多未經此程序，就被帶離住家、入住自費防疫旅館，已嚴重違反規定。

且過程完全未考量民眾是否負擔的起，作法太過粗暴而便宜行事，屏東衛生局應立即改正，屏縣府也必須立即給予全額補償，而非部分補償。

對此，屏縣府回應表示，枋山去年爆發全國第一起delta事件，起因就是從國外返台，選擇居家檢疫，此外，也曾發生民眾在家居家隔離後發病而傳染給家人。因此，才決定採高規格處置方式，請匡列者都到防疫旅館居隔。

事實上，在居隔過程陰轉陽案例不在少數，以今日中央流行疫情指揮公布的14例裡，就有半數、7例是居隔期間陰轉陽。

且高雄市有港區、諾貝爾幼兒園等專案，南區集中檢疫所以容留輕症、無症狀的感染者為主，因此，屏縣近期確診個案匡列居家隔離者，曾請求疾管署協助集中檢疫所安置，疾管署回應，集中檢疫所需保留給無症狀或輕症確診者，因此才將屏縣居家隔離者安置於防疫旅館。