中共二十大在即，按照前幾次黨代會運作流程分析，二十大報告的起草和人事安排，都已開始悄然啟動。自北京冬奧開幕後，從2月7日起，包括中共總書記習近平在內的8名正國級最高領導人就集體隱身，已連續8天未公開露面。2月14日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，似乎意味高層的集體檢疫休假已經結束。

香港《明報》報導，每次黨代會，除人事安排，中共總書記所作政治報告最引人注目，將決定中共未來5年甚至更長時間的政治路線。據中共官媒的事後報導，十九大報告起草小組首次全體會議是在2017年1月13日召開，習近平親任組長;十八大報告起草小組2012年1月成立，由內定接班的習近平任組長，時任總書記胡錦濤在1月5日起草小組首次全體會議上講話定調;而十七大報告起草小組，在2006年12月已經成立，12月11日召開首次起草組全體會議，胡錦濤親自擔任起草組組長。由此可見，黨代會報告的起草需時，短至9個月，長近一年。因此推斷二十大報告的起草工作，早在2021年底、至遲在上個月已經啟動。

由於近幾次黨代會的報告起草組長，不是中共總書記本人，就是其接班人，如果習近平在二十大上連任，報告起草組組長大機率仍由他兼任。

至於二十大的人事安排，據官媒報導，2007年6月25日和2012年5月，分別舉辦過十七、十八兩屆中央領導人的民主推薦投票，即所謂小圈子選舉，由時任中委、候補中委及有關方面負責人400多人，一人一票對中央圈定的一份200人名單作表決，確定入圍名單。

但2017年十九屆方法有變，年初習近平就中央領導機構人選問題，聽取各政治局常委意見。4月24日，政治局常委會議通過了《關於十九屆中央領導機構人選醞釀工作談話調研安排方案》。5月，各省部級官員分別限時閱讀《談話調研有關安排》、《現任黨和國家領導人黨員同志名冊》、《正省部級黨員領導幹部名冊》3份文件，然後個別與中央領導人面對面談話，表達自己對新一屆領導人選的意見。由小圈子選舉變成個別閉門表態，是為避免推薦投票時「投關係票、人情票」的情形，而後來落馬的周永康、孫政才、令計劃等人，都被指「曾利用會議推薦搞拉票賄選」。

若照此辦理，二十大的人事安排現應已開始醞釀，相關名冊「兩會」後也即將編制，暑期北戴河會議前，應該會有大體眉目。