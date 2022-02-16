曾任職國立自然科學博物館、從事真菌研究30年的吳聲華，一生研究牛樟芝、靈芝以及桑黃成份，去年退休後投身健康產業，希望把可做為全方位健康照護的桑黃能更生活化運用。

吳聲華是重要的藥用真菌「桑黃」的拉丁學名命名人，同時也是著名的藥用真菌靈芝及樟芝的拉丁學名命名人，他在國際真菌學界，以及在中國大陸的藥用真菌學界及產業界，具有高知名度。

從事真菌研究30年，吳聲華和許多單位合作研究靈芝、牛樟芝以及桑黃等真菌類的保健作用，其中桑黃部分，已證實富含多醣體、三萜類以及多酚等，用於保健溫和、安全、更具廣泛與積極性，目前大陸安徽、吉林及浙江等省陸續審批通過桑黃做為中藥飲片。

吳聲華說，桑黃最早的記載源自兩千多年前的中藥學專著「神農本草經」中的「桑耳」名稱。但真正野生桑樹桑黃數量少，而仿桑黃種類及數量多，他經過多年研究，於2012年發現正宗桑樹桑黃。

而從1968年起，日、韓、中等國學者數十年來的學術研究發表，以及民間的使用經驗，發現桑黃具有廣泛的保健功效，性質溫和，可內服可外用，具有全方位健康照護的概念。

吳聲華去年退休投入生技產業，他坦言，轉換跑道展開樂齡人生，是因為年過六旬，深感健康的重要性，尤其每每同學會看到同學們不是備受慢性病困擾，就是吃一堆保健食品，自己從研究走到實證，獲益良多，秉持讓一般人都吃得起，因而創業由他提供好的菌種，並與學術單位、醫院合作，讓桑黃普及且更生活化。