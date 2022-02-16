繼有機蔬菜列為新竹縣營養午餐後，新竹縣長楊文科再推動「聰明營養午餐」，委託營養師設計菜單，加入堅果類、全穀類、深色蔬菜、深海魚類、海藻類，有益於腦部發育，並於此學期開學後開始實施，兼顧美味與均衡營養。

南瓜腰果燒雞、黑豆胡麻溫沙拉、海芽小魚味增湯、花生黑豆豬腳、番茄炒蛋、青江菜等，均是新竹縣營養午餐菜色之一，楊文科表示，每個孩子都是家長的心頭肉，縣府重視學生飲食，2年前開始推動免費營養午餐加碼有機蔬菜，獲得家長、孩子一致好評，今年度再加碼，增添營養。

規畫「聰明營養午餐」菜單之一的成功國中營養師楊燕吟指出，在學生成長階段若能適時補充OMEGA-3、維生素B群、卵磷脂、葉酸等營養素，有助於學生吃得更聰明，在菜單部分，除了要考量營養，也要兼顧學生的口感。

楊燕吟也說，菜單設計增加鮭魚、鮪魚、鯖魚等富含OMEGA-3的魚肉，白飯也添加燕麥、大麥、糙米等全穀類，並增加深綠色蔬菜，有助於提升免疫力，另外也在菜單內加入海藻類食材如紫菜、海帶等，避免兒童、青少年出現碘攝取不足的問題。

楊文科表示，「聰明營養午餐」也期望能幫助學生健康成長，獲得身體所需的營養成分，在面對課業壓力時，有更清晰的記憶力及思考能力。