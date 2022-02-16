台南市18日至27日加開19場中大型疫苗接種站。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

Omicron傳染力強，台南市疫情雖穩定，但連日都有零星個案出現，台南市衛生局為加速疫苗涵蓋率，18日至27日加開19場中大型疫苗接種站，民眾可透過1922公費疫苗預約平台或台南打疫苗接種預約平台預約。

台南目前第1劑涵蓋率80.1％、第2劑72.7％、第3劑涵蓋率24.7％。衛生局指出，公費疫苗預約平台第23期今天上午開放分流預約到18日中午12點止，接種期程為21到27日。除了原有醫療院所及門診選擇之外，第23期也加開13場次中大型接種站；18至20日台南Covid-19疫苗接種預約系統也加開6場次中大型接種站，共計19場次。

19場接種站分布中西區、北區、安南區、東區、永康區、善化區、學甲區，其中，有17場次提供莫德納疫苗。針對尚未預約追加劑、或不會上網預約民眾，衛生局也將規畫由衛生所造冊，請區公所發通知單，通知民眾接種，加速追加劑涵蓋率的提升。