麗寶樂園渡假區去年底打造中部最大的「麗寶新年城」奇光星願燈光造景佈置，開放至今已吸引近百萬人潮湧入渡假區朝聖，觀賞美麗璀璨的光影環境設計，活動進入最後倒數階段，只開放到2月28日連假；另外，探索世界推出12歲以下免費玩樂園促銷方案，僅限228三天連假。

此外，麗寶Outlet Mall舉辦中部獨家休閒品牌「FILA」 NG品萬件不留特賣，最低1.5折起、知名中部伴手禮「梧棲小鎮」招牌鹹蛋糕，歡慶新櫃登場，2/26~3/6全品項8.5折優惠搶市。

麗寶樂園表示，「麗寶新年城」燈光造景中，高達18公尺的主燈「米娜瓦之樹」，是最多人必訪打卡的熱點，矗立在麗寶Outlet綠地廣場顯得格外絢麗奪目，燈區搭配Outlet Mall北義大利特色的建築風格，是許多網美網帥評選最美必拍的夢幻景點，晚間5點半至10點，整點與半點時刻，都有奇光星願燈光展演。

位在麗寶休息站廣場的「許願之星」燈區，分別有高5米、3米、2.5米的紫、紅、藍色三顆大型光球，映襯繽紛多彩的麗寶福容大飯店牆面外觀；而位在麗寶Outlet A區水花園廣場內「流星花園」燈區，星光燈串圍繞全台獨家、擁有500年樹齡的地中海原生種橄欖樹，搭配浪漫燈光創造濃濃的異國氛圍，只開放到228連假最後3天。

此外，迎接228連假的到來，探索世界再推出12歲以下免費玩樂園吸客，2月26日至28日，凡於民國99年2月26日後出生的兒童，購票時出示健保卡正本，並搭配一名陪同成人現場購買全票，即可享優惠，但需於下午1點前購票入園。