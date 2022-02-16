通膨高漲使美歐央行加速轉鷹，市場對聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）升息次數預期已分別高達6次以上及2次，根據2月美銀美林經理人調查報告顯示，擔憂升息與經濟降溫，經理人對前景看法轉趨悲觀，20％認為未來12個月全球經濟將轉弱，為2020年3月以來最悲觀看法，淨加碼股票比率驟降至31％，現金配置比重升至5.3％，但仍有近70％經理人認為股市不會陷入熊市。

富蘭克林證券投顧表示，觀察2月經理人持續偏愛循環性題材，轉進新興市場、能源與英國市場，就區域別而言，最看好歐元區，淨加碼比率30％，較上月略降5個百分點，看好新興市場加碼比率為11％，較上月增加13個百分點，為2021年7月以來最高，對美股為減碼15％，大幅滑落20個百分點，為2019年2月以來首度呈現淨減碼。

就產業別而言，富蘭克林證券投顧指出，經理人仍最偏好銀行股，淨加碼比率達40％，醫療與能源同居第二，淨加碼比率為26％，其中對能源股的淨加碼比率創2012年3月以來最高，對科技股則減碼9％，為2008年12月以來首度淨減碼。整體而言，對循環類股的銀行、能源、原物料淨加碼比率達紀錄來最高。且60％經理認為，價值股表現將優於成長股，月增10個百分點，同為紀錄來最高水平。

就通膨與升息前景，富蘭克林證券投顧說明，56％經理人預期通膨將會回落，平均認為聯準會今年升息5次，但多數經理人是在2月10日美國1月通膨數據公布前回覆。此外，經理人認為最可能推升史坦普500指數上看5000點的因素為美國CPI回落至3％，其次為聯準會僅升息2～3次，低於預期，若聯準會在股市暴跌時救市，經理人認為最可能為史坦普500指數3700點的價位。

在最大尾端風險及最擁擠交易方面，央行積極升息與通膨風險持續位居前兩大尾端風險，比率分別為41％及23％，做多科技仍為經理人認為最擁擠交易。且認為貨幣政策為影響金融市場穩定的最大潛在風險，其次是地緣政治風險。