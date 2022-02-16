新冠肺炎疫情改變消費習性，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)110年稅後盈餘為32.8億元，每股盈餘為18.02元，年增68.8%，再創歷年新高。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，110年合併營收達884億元，較109年成長31.5%，營運續攀高峰，EBITDA約49.92億元，年增64.5%；稅前盈餘為40.8億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為32.8億元，每股盈餘為18.02元，年增68.8%，其中110年第4季合併營收為268.7億元，較109年同期成長30%；EBITDA年增44%，達13.85億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為9.2億元，單季每股盈餘為5.04元，年增50%。

富邦媒表示，新冠肺炎疫情重塑消費習性，momo能領先同業維持高成長，來自於積極突破顧客對線上虛擬通路服務的想像。至110年momo站上已集結超過340萬件商品，合作品牌數已突破2萬。

再者，疫情下面臨猛爆性的宅食商機，momo積極拓展生鮮服務，強化發展「品牌最多、品項最多、品質最好」三大指標，同時推出老饕美味標章，為消費者把關品質。momo旗下子公司富立保代亦推出防疫險與疫苗險，透過「零接觸」線上投保，協助消費者升級抗疫的備援能量。

數位浪潮蓬勃，為提供會員多元momo幣兌換選擇，momo積極開拓使用情境。momo幣除了可在momo購物兌抵、跨業行銷活動運用、momo聯名信用卡累幣等；第三季全新開啟會員使用「myVideo租/購片折抵」服務；爾後觸角再延伸至「電信帳單線上折抵」服務，成功跨足電信、影音兩大兌抵服務領域。

倉儲物流運轉能量在疫情下也彰顯其至關重要的地位，富邦媒表示，擘劃短鏈物流為momo長期重點發展策略，近年積極投入全台倉儲基礎建設，以提升整體物流效能與應變實力。

截至110年度，momo投入營運的物流中心、主倉、衛星倉共已達42座。為強化南台灣物流網絡，繼台南永康物流中心作為前哨站營運啟用後，接續「南區儲配運輸物流中心」也正式動土；「中區物流中心」亦覓得適合的物件，正緊鑼密鼓地的規劃中。

隨著營運規模持續增長，富邦媒表示，111年度momo將持續深化會員服務力，包括持續擴展momo幣使用場景，壯大momo幣生態系；加速物流佈建的腳步；以及數據賦能持續優化服務等，期許momo提供給消費者優質的體驗與服務不斷的升級。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站查閱。