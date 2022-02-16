桃園市長鄭文燦觀看輕便型空氣除菌機安放在防疫計程車內的情況。（陳麒全攝）

宣冠公司16日捐贈1500台輕便型空氣除菌機，守護第一線防疫車隊安全。桃園市長鄭文燦也親自出席在桃機舉行的捐贈儀式，並頒發感謝狀。

桃園市長鄭文燦16日下午出席宣冠公司在桃園機場舉行的1500台輕便型空氣除菌機捐贈儀式。他說，自疫情爆發以來，防疫車隊守護國境防疫第一線，司機們非常辛苦地落實個人防疫措施，特別是春節過年期間入境旅客大幅增加，防疫車隊最高單日出勤高峰達近600趟次，目前每日還有約200趟次，這款清淨機抑菌殺菌的效果，可讓防疫車隊更安全，讓司機與乘客都能夠更放心。

鄭文燦指出，因應目前居家檢疫需求，市府將另行成立第二個桃園市計程車隊，由台灣大車隊提供70輛防疫計程車，依機場防疫車隊標準執行居家檢疫後送任務。

鄭文燦強調，雖然許多國家採取與病毒共存方式，但入境採檢仍為必要措施，市府也將持續確保社區防疫安全，讓每一條傳播鏈迅速的撲滅。此外，市府將持續協助第一線高風險人員施打第三劑疫苗，也會盡力提供各項裝備支持，提醒防疫車隊駕駛們全力做好防疫服務，也保護自身的健康安全。

宣冠總經理吳炘明表示，宣冠公司開發的Brinouva UV LED輕便型空氣除菌機，採用台灣製造的晶片，其高功率的抑菌功能應用範圍廣，透過內建的UV LED除菌燈，吸入空氣進行紫外光除菌，達成車內空間的除菌效果，並期盼這次捐贈能提升車隊第一線人員的安全，打造安心乘車空間。1500台輕便型空氣除菌機，其中550台將提供機場防疫計程車隊、70台提供桃園市防疫計程車使用，期盼捐贈防疫物資，打造更安全的乘車空間，持續守護國門第一線防疫安全。