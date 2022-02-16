110學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組8強複賽，永仁高中在「双邱」邱群琋、邱敬恩聯手攻下43分，以及張聿敏準大三元、林靜妍的防守對手金甌女中游沁樺有功，終場永仁80比56勝出，8強賽4連勝與衛冕軍淡水商工、北一女中並轡領先。

永仁教頭時超傑指出，評估本階段金甌女中與南山高中會是攪局者，因此本戰對金甌相對是重要一戰，必須全力求勝，加上看到15日陽明高中不敵金甌，提醒他們球場上沒有不可能，面對任何對手都不能輕敵。

時超傑認為球隊針對金甌球員的防守有成功，其中林靜妍努力看管金甌主力游沁樺，球隊3個高一翁愉甄、王逸汝、許婉昀從防守做起，讓表現不錯的後衛邱詠鈴不易持球，變成游沁樺去盤球來消耗體力，加上進攻時團隊傳導流動好，有時可以跑出變成對方矮個守到邱群琋或邱敬恩，增加得分機會。

賽後林靜妍笑說，因為身高182公分的游沁樺真的很高，守起來真的有累到，雖然看起來有成功，但還可以再更好，隊友邱群琋鼓勵，因為林靜妍速度快，也具備針對性抄球的能力、體能也好，是球隊悍將，可以很放心將對方主將交給她防守。

邱敬恩此役進帳24分、11籃板，邱群琋19分，張聿敏則是16分、20籃板、9助攻，差1次助攻就締造大三元，林靜妍也有10分、4抄截好表現；金甌游沁樺得分僅有9分，另有12籃板、8助攻，游宛穎18分、邱詠鈴12分，但發生6次失誤。