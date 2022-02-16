中州科大1月爆發14名烏干達外籍生來台就學，卻淪為血汗學工，今(16)日傳出教育部勒令該校不得再招收境外生，並且今年9月之後更面臨全面停招的命運，甚至此案更引起美國在台協會（AIT）關注，教育圈有聲音直指，外交部最該出面負起全責。

中州科大近年來風波不斷，除了此前爆出多起論文歪風案，近期最引人關注的當屬1月爆發該校14名烏干達外籍生淪為血汗學工事件。

中州科大涉嫌以高額獎學金及校外打工實習機會，吸引烏干達學生來台就讀，結果獎學金跳票，14名外籍學生被仲介到工廠超時工作，淪為過勞黑工，對此彰化地檢署依涉聲押相關人士，今日則傳出教育部認定該校涉及重大違失事項，除勒令學校限期改善外，並列為專案輔導學校，即日起不得招收境外學生，並扣減相關補助經費等懲處措施。

同時也傳出，私校諮詢會近日已完成決議，最近將正式發函告知該校，命令111學年起全面停招。這也是繼亞太技術學院、和春技術學院之後，第3所被勒令停招的私校。

據側面了解，對於中州科大停招一案，教育部內部雖尚未開會決定，不過確實有此想法，主要是此案已引起美國在台協會關注，美方認為這起事件已嚴重違反國際人權。

由於這批烏干達學生不會說中文，中州科大更沒有能力為其開設全英語課程，外界無法理解，為何外交部會通過簽證，讓這批外籍生來到台灣。

教育部回應，中州科大自104學年度第2學期被列為教學品質查核學校，至今尚未能完全解除列管，且在違法招收境外生方面，未提出有效輔導境外生學習方案，多次糾正，卻沒有改善，因此依《私立學校法》第55條，提111年2月14日私校諮詢會，決議該校自111學年度起停止全部班級招生。