嘉義鐵路高架化嘉義車站、嘉北車站已決標，將進入開工期，周邊土地開發規畫案備受關注，嘉義市政府近期將陸續舉辦說明會，首場以嘉北車站第1期約100公頃土地區段徵收為主，3月初將對近千名地主及相關權益人徵求意見。

市府都市發展處表示，嘉北車站周邊地區區段徵收可行性評估暨都市計畫變更案，共約300公頃土地，分3期分區開發，第1期為「醫療產醫療產業發展區」、第2期「工業4.0發展區」及第3期「智慧科技發展區」。

市府都發處都市計畫科長鄭欣怡指出，第1期範圍大約從鐵路以西至世賢路一段580巷約300公頃，靠近鐵路西側、文化路以西100公尺，涵蓋荖藤、中庄、北興及香湖等4里，大部分是農地，為促進此地區傳統產業升級，因而列為轉型升級優先示範區，初步調查第1期範圍約有近千名地主及相關權益人。

市府都發處表示，市府自本月16日起寄發地主意願調查問卷，將於3月1日下午6點50分、3月5日下午2點，在嘉義市文化路956號奉天宮舉辦地主意願調查說明會，以了解地主的意見。

市府表示，配合嘉義市區鐵路高架化計畫，市府提出4大區域發展構想，包括嘉北車站區的「策略產業發區」、北門車站及嘉義大車站區的「雙站核心發展區」、嘉創中心周邊區的「產業創新發展區，以及嘉義縣市合作發展「田園遊憩發展區」。

市府表示，2020年起著手評估嘉北車站區，認為目前低度使用的農業區可以透過區段徵收方式開發，轉型為醫療產業、工業4.0、智慧科技等中高強度產能的產業。