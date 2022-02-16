一般在看房時都會特別注意公設比高低，公設比越低，越吸引買氣，畢竟公設的設施並不是所有住戶都會使用，然而近期在中信房屋網就刊登出一則物件，該物件登記坪數27.64坪，但主建物竟然不到4坪，等於有22.75坪都是公設，比例高達82％，連資深房仲都嚇壞。

公設比越低越吸引買氣 (示意圖/達志影像)

這筆名為「金華設籍收租臻品」的物件，位於台北市師大路巷內華廈4樓，開出總價1888萬元待售，看似平平無奇的一則廣告，仔細一看卻驚呆不少人，因該物件的登記坪數為27.64坪，但主建物僅佔3.87坪，附屬建物雨遮也只有1.07坪，這樣算下來有22.75坪都是花在公設上，比例高達82.3％。

該物件的公設比高到嚇人 (圖/截自中信房屋網)

據中信房屋行銷企畫部助理表示，該戶的22.75坪公設當中，有18坪是位於地下室，且還隔成客廳及2個房間，並有1套衛浴，主建物反而只是1間小套房，讓他也相當震驚，直呼這種情況相當少見，更特別的是該戶還擁有地下室這18坪的產權，這樣的情況著實相當罕見。

而全球居不動產情報室總監也出面表示，該物件的地下室佔如此高的坪數有可能是「約定專用」(意為：公寓大廈的共用部分經所有住戶約定，供特定區分所有權人使用的部分)，而一般大家所認知的約定專用區域大都位於露臺，在地下室情況相當罕見，建議大家若想購買，要請賣方出示約定專用等文件，確定買下後實際的擁有權，否則容易引發爭議。