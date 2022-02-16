許多人在2021年感覺特別辛苦，「星座愛情運勢」分享，雙子座、白羊座、處女座、天秤座在2022年事業運非常旺，能夠一展長才，還會遇到千載難逢的機會，若有創業打算的人，也要好好把握今年的好運。

▍1.雙子座

雙子座2022年受木星庇佑，充滿希望和各種可能性，非常強大，從春天開始，就有源源不斷的機會到來，而且總能在恰當的時候把自己最好的一面發揮出來，做出成績後也更有信心，發展就越順利。上半年的4、5月和下半年的10月都有機會升職，或突然被重視、開始給予更大的權限、負責範圍，不滿足於現狀的人此時也會考慮創業、離職，或者因為上司的調動主動申請跟隨。求職、面試的人也會找到條件更好的職缺。

對想創業、自立門戶的人而言，這一年更值得好好利用，一方面有機會接觸新事物，學到各種新東西，接受不同渠道的訊息，同時也能運用所長，積極拓展一切可能，比如打造自己的品牌、形象，或者提高知名度、影響力，吸引更多客戶。

5月開始木星轉移到11宮，好運上漲，這一年就是事業、人脈的蓬勃之年，努力打拚可迎接輝煌人生。木星過境之後有利於拓展人脈、社交應酬。可能會加入某個團體，或者暗中準備一份計畫，跟之前的客戶、同事重新建立默契。8月、11月壓力比較大，會遇到突發狀況，或者有人拆夥、離職，公司人事調整、架構重組，接手不熟悉的工作等。

事業上特別要注意的是，日月食軸線在健康、工作的位置，有時候確實會遇到困難，也一定要平衡好工作和休息，另外由於土星仍在第九宮，工作當中當心合約糾紛、法律、版權等問題。

▍2.白羊座

金星進入白羊座星圖頂端，再加上5月之後木星入命宮，2022年事業即將起飛。開年兩個月，無論哪個星座都不好過，因此不用著急，春天後就會好起來，有些計畫開始啟動，之前的付出和成績能被大家接受，得到更多機會和矚目。5月中旬之後，你就要見證奇蹟了，5、6、7三個月有火星、木星同時加持，凡事漸入佳境、春風得意，不僅貴人多起來，好消息不斷，也能打破之前的迷茫，大刀闊斧做自己想做的事。特別對於那些想跳槽、離職、創業、有新方向的人來講，進展神速，影響力越來越強。

特別要提一下，今年春天很適合你們轉換跑道或者自立門戶，就算沒有離職打算，也最好能自己開拓新範疇、新領域，不能膽怯或者左顧右盼。但人際關係依然是考驗，一旦有成績，就涉及到獎賞和利益分配，有可能跟原來信任的同事、曾經一個團隊裡的伙伴漸行漸遠。

總的來說上半年行動力強，成功機率機率大。到下半年秋天開始守護星逆行，要稍微低調些，公司當中會有新的結構調整，或者遇到一些大客戶，需要付出更多的時間精力去維護關係，融入新環境、跟不同人相處上要下功夫。相比之下下半年比較穩定，有些事要善後，有些計劃要完善。相信直覺，這一年第六感比較準。12月底，木星會再一次、也是正式地進駐命宮，到時好消息、好機會、好緣份多到數不清，帶著這股希望，好好過完屬於你的2022吧！

▍3.處女座

處女座職場的好運，不用多說了吧？先說木星帶來的好運，是合作、是變革，是意料之外的提升，首先要轉換思路，把競爭關係、衝突都化解，學會左右逢源，就可以省下很多力氣。其次是職場的大幅前進，年初可能比較辛苦，從春天開始，就是另外一片天地，你能從平庸的事務中脫身出來，去做更有意義、更有發展的專案。特別有利談合作，好的團隊和夥伴不僅能事半功倍，還可以給你更多空間，發揮更大影響力。

5月是個轉折點，對於想換工作、或者有新想法的人來說，能遇到好機會，下半年火星幾乎一直在星圖頂端，你們會增加影響力和話語權，也可能變成老闆，手腳夠快的話，想跳槽、離職、轉換跑道，今年有不少時間點可以行動。5月到10月木星過境，財運好到不可思議，大賺特賺，這一年過得非常精采。

不過因為土星仍在工作位置，很多人付出了更多辛苦，但回報卻還是和預期有差距，這一點一定要冷靜接受，今年已經比2021好非常多了，其次是在日月食的影響下，出差、外勤、交流溝通機會增加，大部分人也會考慮學新東西，或者跨界合作。

▍4.天秤座

天秤座在2022年工作運很旺，很多人在2021年的幾個時間點已經看到苗頭了，2022年全面衝高，工作表現亮眼，木星不只帶來更多機會、業務量、表現機會，同時也帶給你更多可靠的隊友和團隊夥伴，也就是說平時你單槍匹馬難以完成的任務，現在能輕鬆完成，熬過年初兩個月的艱難，等開春之後創意、靈感爆發，機會也會增多，一方面是做的東西有趣，另外共事的人比較積極，提升了你的行動力，也可以說，工作環境好不好，上司和同事好不好，決定了你好運程度。

4月、5月對求職面試的人來說格外有利，會給人留下不錯的印象，找到心儀工作。5月至10月木星換座，提升了合作運，適合主動去聯繫客戶、簽訂單，展開新合作，或嘗試更重要的業務線，此時接洽的朋友、合作方和客戶，會在之後產生長遠影響，要花一些時間贏得他們的信任和賞識。

建議可以把5月到10月當成自己經營人脈的轉捩點，先嘗試，然後再穩步展開行動。不過在合作運提升的情況下，如何分配利益和資源，可能會成為潛在壓力。特別是在跟同事相處不錯，稱兄道弟的前提下，一旦真刀真槍地戰鬥，就會有輕重主次的分別，如果能提前做好心理準備，就能防止衝突。對打算創業的人來講，合作夥伴更是成敗關鍵。8月之後因為火星的的位置，你們會有更多機會跑出去，或者學更多東西、取得更高學位、考到資格證書之類的，其實別小看這些，對你職場的晉升而言，是一個長期的金鑰匙。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】