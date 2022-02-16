南韓單日確診首度突破9萬人，16日通報新增9萬443例，較前一天激增3萬3268例，累計確診155萬2851例。防疫部門預測單日確診病例到月底或達到13萬至17萬例。

防疫部門表示，南韓新冠重症率遠低於美日。本月8日至14日，南韓的新冠重症病例為每100萬人中6例，遠低於同期的法國49例、美國46.3例、德國29.5例、加拿大23.7例、日本14.6例和英國6.1例。