南韓單日確診首度突破9萬人 18:022022/02/16 工商 蕭美惠 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓單日確診首度突破9萬人，16日通報新增9萬443例，較前一天激增3萬3268例，累計確診155萬2851例。防疫部門預測單日確診病例到月底或達到13萬至17萬例。 防疫部門表示，南韓新冠重症率遠低於美日。本月8日至14日，南韓的新冠重症病例為每100萬人中6例，遠低於同期的法國49例、美國46.3例、德國29.5例、加拿大23.7例、日本14.6例和英國6.1例。 台達電、光寶科 1月營收淡季不淡 巴西股市強漲 買盤力挺 #南韓 #單日確診 #部門 #新冠重症 #遠低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滴滴傳將裁員20％ 幾乎波及全線業務 14:012022/02/15 兩岸 大陸13部門修訂的《網路安全審查辦法》今起上路 13:282022/02/15 兩岸 海納百川》台韓總統的警訊（劉順達） 14:232022/02/12 海納百川 女星爆睡人夫懷孕索墮胎費 2線索曝真實身分「3人女團出身」 19:482022/02/10 娛樂 《國際產業》ABB渦輪增壓業務更名 下月決定分拆方式 17:392022/02/15 財經 陸8部門：加強網約車行業前中後聯合監管 11:372022/02/15 兩岸 工業電腦 擴大布局 仁寶砸四億收購普達系統 04:102022/02/11 產業．科技 韓單日確診破9萬 26萬人居家治療 11:572022/02/16 國際 中韓短道速滑20年恩怨 北京冬奧再上演 04:102022/02/10 焦點要聞 大陸加大監管網約車 滴滴恐裁員2000人 04:102022/02/16 焦點新聞 網紅奶茶風光不再 喜茶傳裁三成員工 04:102022/02/10 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。