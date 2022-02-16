台中市政府16日表示，台中市西區聯勤招待所，歷經三任台中市長爭取與規劃，未來將興建「非營利組織與志工發展中心」，市府也已舉辦說明會，聆聽在地民意，將採「局部保存、新舊共融」方式，保留部分舊建築和全部50棵樹木，並納入親子館、公托、婦女發展基地及世代共融基地等婦幼福利服務，搭配非營利組織和志工服務中心等社福設施。

聯勤招待所由前台中市長胡志強和時任立委、現任台中市長盧秀燕爭取，國防部無償移撥，作為社會福利設施用地；前台中市長林佳龍時期，就已規劃興建地上9層、地下3層NPO基地，經過近兩年規劃設計，後因老樹保護及文資審議，再暫緩一年左右。

台中市社會局說，「非營利組織與志工發展中心」，現規劃興建地上4層、地下3層。1樓規劃親子館、高齡友善就業商店、世代共融基地和聯勤展示廣場；2樓規劃婦女發展基地和公托，預計收托80名嬰、幼兒，屆時會是台中市最大的公托；3樓和4樓規劃非營利組織和志工服務中心，提供共享交流的多元空間；地下3層規劃停車場，以紓解周邊停車問題。

盧秀燕上任市長後，積極因應推動，雖然經文資審議，聯勤招待所並未適用「文化資產保存法」；此外，經專家學者會勘評估結果，樹木也未符合老樹公告列管標準，但為了因應民情兼顧各方需求，市府確立「局部保存、新舊共融」，縮減建物量體，樹木原地保留，舊空間新利用，多元推動社會福利，讓台中市民擁有城市裡的全新社福基地。