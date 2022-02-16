人民幣兌美元在岸價（CNY）16日下午4時30分收盤創三周新高，走強122點，一度升穿6.34，高見6.3338。

人民幣兌美元在岸價收報6.3353，較上日下午4時30分收報6.3475，升122點或0.19％；較晚上11時30分最後成交價6.3388，走強35點。

離岸價（CNH）亦升破6.34，高見6.3331，截至下午4時47分，離岸價報6.3349，在岸價報6.3351。

官方16日開出的中間價報6.3463，較上日報6.3605，升142點或0.22％，創近三周高。

交易員指出，烏克蘭危機略微緩和，推升市場風險偏好，人民幣亦受到提振，另外客盤的結匯需求仍偏多，匯價可能延續偏強走勢。

中銀國際證券全球首席經濟學家、大陸外管局國際收支司前司長管濤稱，中國當前基礎國際收支順差規模較大，人民幣匯率存在偏離經濟基本面的調整需求；美國聯準會加快退出量化寬鬆步伐所產生的外資流入減少、貿易順差縮小等，將有利於維持人民幣匯率的穩定。