前總統陳水扁近日受訪坦言，2022縣市長選戰民進黨這場仗不好打，「保7都很可能不保」，尤其是北部首長任期屆滿的3縣市。談及可能參選台北市長的衛福部長陳時中，他則認為選情非常艱困，目前已經沒時間，建議如果要選，應趕快請辭。對此，前民進黨台北市議員童仲彥表示，陳時中參選最大的問題還是民進黨派系問題，新系現在很擔心前台中市長林佳龍參選，正國會會因此而壯大，否則以新系的作風，「生食都無夠，哪有通曝乾(台語)」。

【綠也掀桌】剛質疑論文門 童仲彥因案遭重判近四年牢!阿扁鐵口?2022會有"兩個韓國瑜" 綠恐輸到脫褲?! 綠"保七"基層真覺無望? 海派恐崩解綠內部捲亂流[email protected]中天新聞 20220216

前總統陳水扁近日接受《鏡電視》專訪，針對明年2022地方選舉，他說這仗真的不好打，他以2018年為例，上半年，大家還一片叫好，不過他已看出一些端倪，甚至喊出可能就是五六七八，很多縣市都沒有想像中的樂觀，後來我不幸言中，很怕會不會歷史再度重演。

阿扁指出，民進黨有些要戒慎恐懼的地方，很多地方反映，民進黨現有包括高雄是7個，保7之外，其他藍營縣市想多拿幾席是非常艱困的挑戰，「保7都很可能不保。」尤其北部3個縣市，首長都已經任期屆滿，不能再連任，這3個地方了解的狀況，3席都要確保可能有一定難度。至於可能參選台北市長的衛福部長陳時中，他也認為選情非常艱困，目前已經沒時間，如果整天都在雲頂走就無法走到地面跟大家鬥陣在一起，「如果陳時中決定要參選，不管在那一個縣市，都要提前布局，應趕快請辭」。

童仲彥16日上《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」，被主持人許甫詢問對阿扁分析的看法，他表示，建議陳時中還是不要出來選了，待在防疫指揮中心守好疫情就好，自己跟民進黨台北市議員王世堅看法一樣，贊同前台中市長林佳龍出來選，因為他過去在台中有執政的經驗。

不過，童仲彥坦言，陳時中參選最大的問題可能還是民進黨派系問題，因為新系現在很擔心林佳龍參選，正國會會因此而壯大，而陳時中派系色彩較不鮮明，所以支持陳時中較無影響，否則以新系的作風，「生食都無夠，哪有通曝乾(台語)」。

童仲彥也坦言，阿扁對選情的看法是比較理想性的，現在關鍵還是看陳時中想以什麼樣的方式和時間，以防疫英雄的姿態下場參選，他現在還沒找到這個時機點。