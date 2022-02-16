美國好萊塢巨星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）去(2021)年拍攝自製自演的19世紀西部電影《Rust》時，誤殺女攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），致其送醫不治、享年42歲。他事後向女方家屬致哀，還在受訪時掩面痛哭，強調自己「沒扣下扳機、也不知裡面有子彈」，不過仍被警方持搜索票沒收手機調查。目前全案有了最新進展，哈欽斯的家人昨(15)日正式向亞歷鮑德溫提出「過失致死罪」告訴。

亞歷鮑德溫去(2021)年10月於美國新墨西哥州拍攝他主演兼監製的西部片《Rust》，在彩排時竟誤以道具槍射出實彈，因此誤殺了女攝影師哈里娜哈欽斯。女攝影師的丈夫與兒子昨(15)日提起訴訟，控告《Rust》劇組「過失致死罪」，被告中包括亞歷鮑德溫、女槍械主管與副導演等。

女攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）於片場事發前的最後一張照片。（圖／翻攝自IG）

去(2021)年10月21日，亞歷鮑德溫在新墨西哥州為拍攝新片《Rust》時，因道具槍擊發出實彈，竟打死女攝影指導哈欽斯，也讓導演喬爾蘇扎（Joel Souza）受傷住院，事件爆發驚動各界。調查人員曾表示，當時亞歷鮑德溫被告知那把槍支是安全的，但卻射出實彈，而在片場也發現其他實彈。

女攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）的家人決定提起控訴為她討公道。（圖／翻攝自IG）

《Rust》劇組因此遭指控罔顧拍片安全，片場不但放有實彈，工作人員也沒有小心看管槍械，劇組為節省成本也聘請沒有經驗的槍械主管，即使事發前已有3宗走火事件，劇組收到投訴仍無動於衷。事發當時亞歷鮑德溫距離工作人員只有4尺，在未曾檢查槍械是否上膛的情況下，以右手拔出插在左邊槍袋的左輪手槍，並將槍口指向哈欽斯扣動板機射擊。

雖然亞歷鮑德溫曾在受訪時否認他有扣板機，但哈欽斯家人的律師在記者會強調：「我想發生的事實很清楚：亞歷鮑德溫手上有槍，他開了槍，而哈欽斯因此被殺；而這支槍如果沒有拉後擊錘與扣板機，是不會擊發的。」之後，亞歷鮑德溫IG上傳寫著「一切都會沒事」標語的短片，似乎想讓他的粉絲吞定心丸。