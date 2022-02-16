通膨、聯準會緊縮擔憂及地緣政治風險牽動金融市場震盪，投顧建議布局核心部位首選產業多元布局的美國價值平衡基金，考量通膨及升息，可透過波灣債基金替代美國公債作為防禦配置，既有股票續抱，也可採分批加碼或定期定額策略，掌握科技、基礎建設等趨勢商機，積極者可留意低基期和評價面優勢的新興亞洲及新興當地債基金補漲行情。

富蘭克林證券投顧表示，從歷史經驗來看，聯準會升息前後股市震盪在所難免，進入升息循環後美股多可延續漲勢，升息前的股市震盪提供長線進場機會。目前烏俄緊張情勢仍未解除、市場持續揣測聯準會升息及縮表路徑的不確定性環境，建議以靜制動，做好資產配置、區域和產業多元布局策略，等待情勢明朗。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，近期市場對各國央行的升息預期反應似乎有些過度，通膨主要來自需求面所驅動，隨經濟成長放緩、需求回落，通膨可望在今年稍晚逐漸緩和。但鑒於短線通膨不確定性與市場預期仍高，在未來幾個月，貨幣政策的影響將動見觀瞻，保持靈活與彈性的投資策略將至關重要，面對不確定性，去年底略為調降對股票資產偏好，並維持一些現金部位，整體仍看好股優於債。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，總體經濟存在眾多不確定的環境，企業未來盈餘和成長的可預測性就顯得格外關鍵，在這種環境下，基礎建設和公用事業類股表現將優於其他股票。預期2022年將面臨經濟成長放緩及高通膨環境，基礎建設產業不僅防禦、防禦中更帶有成長利基，觸媒包括低碳經濟轉型趨勢帶動更多基建投資、美國基礎建設法案將加速電力傳輸網路發展等。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯分析，聯準會升息擔憂讓成長股評價面臨挑戰，但從美國科技股財報和財測展望顯示，越來越多科技公司擁有數據護城河、平臺商業模式、不斷增加的經常性收入來源、強勁的資產負債表和利潤率，得以支持其長線展望維持強勁。因應利率上揚對資產評價面的調整壓力，將格外突顯選股的重要性，對於股票評價偏貴是獲利展望被高估的標的抱持謹慎態度。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾強調，雖然不完全排除大陸未來仍有監管政策衝擊，市場集中風險、過度資本流入，或其他失衡的產業發展，仍可能會引起監管機構的注意，但最劇烈的政策變動很大程度上已然過去，今年寬鬆貨幣政策可望強化陸股與整體新興股市的投資機會，預期高品質陸企將在整個市場週期中實現成長，特別是可受惠政策利多企業的投資機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗建議，波灣債券提供防禦通膨風險功能，也兼具高品質債信特色，主權國家受惠油價上漲而達成預算平衡，也可支撐債券表現及刺激成長，相對其他信用債優勢。然而考量今年市場震盪恐將加劇，評價面過貴問題也應謹慎看待，因此目前以調減碼存續期間方式因應。