荷蘭衛生部長表示，隨著COVID-19病例與住院人數的下降，荷蘭將在2月25日之前，取消幾乎所有對的限制。酒吧、餐館或是夜總會這類場所恢復大流行前的營業時間，所謂保持社交距離與戴口罩，也不再強制要求。但是要出示疫苗接種、病毒檢測呈陰性的證明。

半島電視(Aljazeera)報導，在Omicron變異激增後，引發各國的緊張，荷蘭政府在12月曾經實施一段時間的限制措施，但後來發現Omicron的重症率低，沒有原先預估的危險，因此之後逐步取消限制措施。

荷蘭衛生部長奎珀斯(Ernst Kuipers)是在星期二的記者會發布全面解禁政策，他說：「荷蘭將再次開放。」

「我們將回到疫情之前的所有生活，人與人之間不必再刻意保持1.5公尺的距離。只有在公共交通工具和機場才必須戴口罩。不過，保持距離和戴口罩，仍然是明智的好習慣，我只是說這是個人選擇，並非強制。」

「當然，疫情還沒有結束，較虛弱的民眾還是要小心。」

奎珀斯是在1月上任衛生部長，作為新政府的一員，其政策就是儘快讓社會恢復正常。尤其是荷蘭民眾已經很難再忍受疫情限制令了，去年就發生過2次大規模的反限制令抗議事件，11月在鹿特丹還發生警察開槍打傷抗議者的嚴重衝突。