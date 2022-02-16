香港中聯辦微信公號消息，大陸中央駐香港特別行政區聯絡辦公室16日發表聲明表示，在香港疫情高發、抗疫形勢異常嚴峻的重要時刻，中共總書記習近平對香港抗疫工作作出重要指示，並委託副總理韓正轉達高度關注和提出明確要求，為香港社會注入了強大正能量。中聯辦將堅決貫徹落實習近平重要指示精神，全力支持特區政府擔當主體責任、團結社會各界，共同打好疫情阻擊戰。

聲明強調，大陸中央一直是特區最堅強的後盾。新冠疫情暴發兩年來，始終想港人所想，急港人所急，全力支援香港抗疫。面對愈演愈烈的第五波疫情，習近平強調「要把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要措施」「確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定」，再次表達了全力支持香港抗擊疫情的堅定態度，對推動香港特區上下同心戰勝疫情具有重大指導意義。

聲明指出，大陸中央對香港疫情的高度關注和對香港市民的親切關懷，「三個一切」和「兩個確保」的明確要求，迅速在特區政府和社會各界得到積極回應。香港主要媒體在頭版頭條、重點新聞時段滾動報導。社會各界備受鼓舞，極大鼓舞港人戰勝疫情的信心。

林鄭月娥行政長官發表聲明，感謝大陸中央對香港一如既往的堅定支持，並表示特區政府將以堅定意志用好中央支持，傾盡全力抗擊疫情。

立法會舉行視訊會議，梁君彥主席開場即宣讀習近平重要指示，強調立法會作為特區管治架構重要組成部分，必須和政府上下一心穩控疫情；議員紛紛表示將響應大陸中央號召，與市民同心協力打贏抗疫阻擊仗。

民建聯、工聯會、全港社區抗疫連線等政團社團行動起來，成立「抗疫義工隊」，呼籲社會各界團結一致，共克時艱。

港區人大代表、政協委員分別集體連署，表示要用好自身資源和優勢，全力參與和配合特區政府防疫工作。

駐港中資企業將繼續增強跨境運力，全力以赴保障防疫物資及生活必需品供應。香港社會彙聚起風雨同舟、同心抗疫的強大動力。

聲明表示，盡快穩控疫情是當前香港壓倒一切的首要任務。在此抗疫關鍵時刻，最寶貴的是信心，最重要的是團結，最迫切的是行動。中聯辦將全力支持特區政府擔當好疫情防控的主體責任，全力推動愛國愛港陣營和社會各界凝聚同心抗疫的強大力量，全力參與「三方機制」並做好相關工作。