228連續假期自2月26日至28日，交通部公路總局預估，3天連續假期主要旅次以觀光旅遊為主，預計有21條主要幹道、銜接高速公路路段以及重要觀光風景地區鄰近路段容易壅塞，最早一波車潮從25日下午開始顯現，提醒用路人出門前留意路況。

公路總局預測，省道易壅塞路段，主要幹道包括台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻到香山、竹南以及中彰大橋改建路段等。

銜接高速公路路段有台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道以及台86線接國3關廟交流道等。

重要觀光風景地區鄰近路段則有台2線福隆到瑞濱及萬里到大武崙路段、台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台3線及台7線大溪到慈湖路段、台3線大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段等。

公路總局表示，為紓緩壅塞路況，將依各路段交通特性規劃疏運措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車通行管制與省道即時路況資訊提供，並協調地方警察單位加強維護秩序、加強違規取締。

公共運輸方面，公路總局已請客運業者籌備充足運能，並呼籲民眾返鄉出遊多加利用公路客運。228連續假期預售票已於今年1月25日起販售，截至2月14日止，東西部國道客運均尚有9成空位。