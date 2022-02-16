曾經被譽為台灣設計師聚落的台北大安路商圈，又有一家設計師品牌即將撤離。深受名媛貴婦與藝人所喜愛的「HUANG SHU CHI 黃淑琦」，因租約到期，不再續租，即將告別深耕多年的大安商圈。「HUANG SHU CHI 黃淑琦」品牌於2/16-3/30在大安門市推出近年最大優惠，只要一折起，以回饋品牌支持者的方式隆重謝幕。

不少女性上班族都買過「HUANG SHU CHI 黃淑琦」的設計單品，經典不褪流行的款式，用心剪裁的版型，讓消費者穿上身都有極高滿意度的修身效果，尤其是小禮服，更是不少藝人指定品牌。如果平常捨不得下手，就請把握「HUANG SHU CHI 黃淑琦」近年最大優惠，近百款商品只要1折起，更祭出每日一物的單一價商品！從大衣到洋裝、皮衣到牛仔褲，史上最親民易入手的價格，換季前通通帶回家。

「HUANG SHU CHI 黃淑琦」品牌好穿搭、獨家版型的皮衣是每位女性衣櫃中絕對要有的單品，更是品牌全年無折扣商品，現在祭出史上第一次皮衣特惠價，多款皮衣不到5折就可帶回家。原價42,800元的几皮壓花皮衣外套，現在只要18,800元，限量10件，不只皮衣，穿起來保暖不臃腫的羽絨衣，也是這次特賣限量商品，原價27,800元，現在只要4,980元也是限量銷售。更多品牌「每日一物」出清資訊，隨時鎖定品牌粉專，都會有讓人意外的驚喜。

「HUANG SHU CHI 黃淑琦」流行事業自創立以來秉持著賦予衣服生命力、設計經典時尚且不褪流行的精神，一直是台灣時尚界的指標性品牌。這次的出清特賣，更請來藝人御用造型師Sandy老師到現場教導消費者時尚穿搭。即使是出清特賣，都要以最高規格感謝長期支持品牌的消費者，女人愛自己，就從「HUANG SHU CHI 黃淑琦」！