投資型保單2022年元月買氣「受阻」。據壽險公會統計，今年1月投資型保單新契約保費共531.5億元，比去年同期衰退1.35％，是16個月來首見負成長，且投資型占元月整體新契約保費1074.8億元的49.45％，是14個月來投資型保單首次新契約占率未過半。

元月投資型保單買氣衰退有二大原因，一是1月通膨及升息預期，造成主要股市回檔2～8％以上，債券殖利率亦反彈，部分保戶觀望，二是部分壽險公司暫時降溫投資型保單，強化利變保單的銷售，以平衡商品結構。

因此1月利變壽險新契約保費達415.16億元，較去年同期大幅成長40.84％，亦是2020年7月之後，即18個月來利變壽險首次破400億元的銷量。

1月部分壽險公司拉高美元利變壽險宣告利率、或推出宣告利率較高的新保單，果然有助拉升利變壽險買氣，1月利變壽險業績第一名是南山人壽，有逾79.9億元，其次是台灣人壽的64.9億元，中國人壽近49.6億元、新光人壽亦近47.8億元、國泰人壽逾46億元、富邦人壽逾37.8億元，是利變壽險銷售前六大公司。

今年1月僅二種商品保費成長，一是利變壽險，二是固定利率的傳統壽險，1月新契約保費回升到50.57億元，亦比去年同期成長22.86％，即資本市場前景不明、或有劇烈波動時，相對保守型的保單買氣就會上升。

但1月利變年金新契約保費僅39.04億元，比去年同期衰退30.3％，主要是有些公司尚未有接檔商品，宣告利率上也沒有拉高。

1月因國人仍是不能出國旅行，旅平險依舊賣不動，因此傷害險（俗稱意外險）新契約保費8.6億元左右，同比衰退6.3％。

健康險（即醫療險）1月新契約保費29.83億元，比起去年同期39.82億元，衰退25％以上，亦是罕見較大幅度的衰退。