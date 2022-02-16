英飛凌科技（Infineon）近日完成了對France Brevets和Verimatrix公司的NFC專利組合的收購。NFC專利組合包含了由多個國家頒發的近300項專利，這些專利全部與近場通訊（NFC）技術相關，包括主動負載調變（ALM）等嵌入在積體電路（IC）中的技術，以及能夠增強NFC的易用性從而給用戶帶來便利的技術。目前英飛凌是該專利組合的唯一擁有者。NFC專利組合之前由France Brevets持有，如今，它已被全部納入英飛凌的專利管理範圍之中。

英飛凌科技安全互聯系統事業部總裁Thomas Rosteck指出，透過此次收購，英飛凌進一步增強了自身的智慧財產權布局和技術組合，鞏固了我們在物聯網安全和連接領域中的市場領先地位。此次英飛凌專利組合的擴展凸顯了公司的卓越定位，一直以來我們對可廣泛應用於多個垂直領域的技術進行了持續投資。此次收購不僅會提高我們在連接和物聯網領域的知名度，而且標誌著我們在設備的身份認證方面向著智慧財產權領先地位又邁進了一步。

近期收購的NFC專利組合，將助力英飛凌在一些最具挑戰性的環境中快速且輕鬆地完成開發工作，從而為客戶打造創新的解決方案。潛在的應用場景包括物聯網，以及手環、戒指、手錶、眼鏡等可穿戴設備的安全身份認證和透過這些設備進行的資金交易等。這些專利將被應用於一個蓬勃發展的市場，ABI Research預計，在2022～2026年間，基於NFC技術的設備、元器件/產品的出貨量將超過150億件。

NFC設備製造商通常需要用特定的材料將設備設計成特定的幾何形狀。而且，外觀尺寸和安全性方面的限制正在拉長設計週期。例如，要在可穿戴設備中整合NFC功能，通常需要用到小型環形天線及特定結構，但天線的尺寸與傳統的被動負載調變器件的大小不一致。對此，主動負載調變（ALM）作為NFC專利組合所涵蓋的一種技術，有助於克服這種限制。