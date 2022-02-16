聯合信用卡處理中心指出，計劃於今年3月將實際應用區塊鏈技術實作FIDO身分認證系統，取代聯卡中心同仁遠端登入授權及虛擬桌面使用授權的身分驗證機制。

接著，下一階段則規劃居家辦公方案，透過導入區塊鏈技術實作FIDO身分認證系統，藉由區塊鏈及FIDO二項技術對安全性著重點不同達到共同驗證，使訊息更具可信度，並也達到不可否認性，進而讓身分驗證系統更加完善與安全。

聯卡中心指出，實際應用區塊鏈技術實作FIDO身分認證系統，是一把經由完成雙因子身份驗證後再結合區塊鏈技術的萬能鑰匙，其設計目標是期待能創造一種既安全又簡單方便的認證機制來開啟各種不同系統服務的鎖。

聯卡中心指出，長期致力於提供穩定系統服務外，對於創新技術的運用亦履有斬獲，針對區塊鏈因具備資料不可竄改及FIDO具無密碼之特性，聯卡中心預期，此二項技術在支付卡產業應有長期發展潛力，因此多年前即投入研究資源。

在區塊鏈技術應用的研究上，聯卡中心於2016年成立專案小組，多方尋求可實際運用商業場景，以解決業務的痛點；2018年聯卡中心成為國際FIDO組織會員，直接蒐集國際間之發展趨勢及相關技術資料；2019年成為以太坊會員，藉以隨時掌握以太坊區塊鏈相關技術發展的資訊；2020年確立以區塊鏈技術實作FIDO身分認證之構想，並於2021年整合學術機構之協助，將理論及實際運用之商業場景結合為具體案例，並著手申請專利；今年將啟動申請FIDO認證。

未來，聯卡中心期望，在結合區塊鏈技術實作FIDO系統的基礎上，除可降低聯卡中心內部在資訊技術上的採購成本，使身分驗證更具安全性及方便性，並期待提供會員銀行更多安全應用平台，進而成為跨機構、跨產業間的多元創新解決方案之一。