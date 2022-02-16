《中時娛樂》邀您看《我是你的完美男友》電影特映券抽獎活動，觀賞「2月22日晚上21:00」在「台北長春國賓影城」舉行的《我是你的完美男友》特映會 。

★入選2022奧斯卡最佳國際電影15強

★勇奪第71屆柏林影展最佳主演獎銀熊獎

怎樣的愛才算完美？《我是你的完美男友》劇情講述男女之間的愛與渴望，一探女人與男人究竟需要怎樣的愛、人生才算完美？不僅榮獲德國電影獎最佳影片「金蘿拉獎」、最佳女主角、最佳導演及最佳編劇等4座大獎，並獲美國爛番茄網站96%超高評分，一舉入選2022奧斯卡最佳國際電影15強。

《我是你的完美男友》劇照。（海鵬影業提供）

這部浪漫的愛情悲喜劇《我是你的完美男友》，改編自德國女作家艾瑪布拉斯拉夫斯基（Emma Braslavsky）的知名小說，劇情描述：為爭取研究經費，德國女科學家艾瑪（瑪倫艾格特 飾）同意參加一個不尋常的實驗，將和一個「類人類機器人」湯姆（丹史蒂文斯 飾）一起生活三周。這個機器人雖被設計成她的理想男友，卻為她帶來了無比的快樂與悲傷。

以《唐頓莊園》大紅的丹史蒂文斯，這次在《我是你的完美男友》飾演「類人類機器人」，也是科學家艾瑪的「完美男友」。令人驚訝的是，他在片中全程操著不可思議的完美德語。但最難的是，他還得跳著「絕對精準」國標舞，為此還出動世界冠軍的倫巴老師來教他。

《我是你的完美男友》劇照。（海鵬影業提供）

飾演他女友的德國女星瑪倫艾格特，則因完美詮釋對愛情既期待又怕受傷害的心情，一舉連奪柏林影展、德國奧斯卡及德國電影展等3座影后大獎，更助該片勇奪柏林影展觀眾票選獎。

【電影特映券抽贈】2／22 日（二）《我是你的完美男友》

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▶️抽贈活動時間至 2／20 日12:00截止

▶️截止後，小編在20日私訊中獎人，若有人放棄，21日再私訊候補中獎人

《我是你的完美男友》劇照。（海鵬影業提供）

▶️未獲中獎訊息即未得獎。請勿以任何方式詢問。無須回覆私訊。

▶️領票方式：特映會當日開演前一小時赴會場「台北長春國賓影城」，現場向胸前掛紅牌的《中時娛樂》小編出示中獎私訊領取。

▶️請不要為他人（如我表姊、我堂弟、我開車擦撞的朋友、我還沒停好車的乾爹等）代領。

⚠️注意事項

若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。

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