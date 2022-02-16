紐西蘭反對COVID-19疫苗強制接種令的示威民眾在國會外紮營已持續多日，警方清場無效後，示威者今天聲稱勝利，但紐西蘭染疫人數再創新高。

法新社報導，紐西蘭衛生當局今天通報新增1160人確診，刷新疫情以來紀錄。

人口500萬的紐西蘭在去年8月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株來襲之前幾乎沒有疫情可言，至今也僅有53人染疫身亡。但有部分示威者走上街頭，抗議防疫限制與政府的疫苗強制接種規定。

紐西蘭的反疫苗示威始於本月8日，活動人士仿效加拿大卡車司機的「自由車隊」（Freedom Convoy）行動，開來數以百計卡車及露營車，占據位於首都威靈頓市中心的議會草坪。

對峙已持續9天，除了10日發生火爆衝突、122名示威者遭逮捕之外，警方大致採取不干涉的態度。

不過執法官員昨晚開始升高抨擊言論，稱示威活動站不住腳，並表示將使用拖車清理街道。

警察局長柯斯特（Andrew Coster）表示，他已向軍方尋求協助，並警告任何阻撓這項「迫在眉睫」行動的人將面臨逮捕。

不過今天仍未見到拖車，當一隊警察試圖控制露營車輛附近一個區域時，遭到示威者嗆聲，他們高呼：「是誰的街道，我們的街道。」

警察不久便撤離到路障後，抗議者歡呼。

助理局長錢伯斯（Richard Chambers）為警方的謹慎做法辯護。他說：「這仍是一個非常有挑戰且複雜的情況，警方為避免節外生枝而格外小心。」

警方先前曾對示威陣營中的大量兒童表示擔憂，指控示威者為避免被逮，試圖以兒童作為人肉盾牌。