慈濟XPaGamO環保防災勇士PK賽開幕。（廖素慧攝）

嘉義市政府與慈濟基金會16日舉辦嘉義市盃「慈濟XPaGamO環保防災勇士PK賽」，以期透過電競遊戲促進師生及親子的環保觀念及素養，全市20所國小組隊報名參加，市長黃敏惠到場為選手加油打氣。

黃敏惠表示，市府致力建構永續發展的城市，如何整合環保、防災減災的知識，並落實到生活中很重要，感謝慈濟慈善事業基金會長期推動環保，並舉辦寓教於樂的PaGamO電競活動，讓孩子透過比賽強化相關的知識。

佛教慈濟慈善事業基金會副執行長劉濟雨表示，感謝嘉義市政府支持，與台大教授葉丙成合作，將PaGamO學習平台推廣出去，讓學子們可以用接地氣的方式來學習，未來慈濟基金會也會持續舉辦富有教育意義的活動。

市府教育處表示，為增進學生深入認識環境教育、防災防疫，嘉義市首度辦理PaGamO市盃環保防災勇士PK賽，各校自去年10月起展開為期3個月激烈班際比賽、校際比賽，選拔前3名環保防災小勇士後，晉級參加此次嘉義市盃環保防災勇士PK賽。

市盃賽複賽前3名選手將代表嘉義市參加今年3月27日舉辦的國際盃台灣區環境教育電競大賽，若再進前10名，可晉級當天的全球總決賽。

今天共有20校、60名學子參賽，由師長陪走星光大道進場。現場有市府衛生局、環保局、消防局以及嘉義慈濟診所設置10處教育站，包括火場闖關體驗、空汙小學堂、綠能爆米花等互動小遊戲，促進學童的環保、防災、防疫觀念。