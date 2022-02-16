不少女性懷孕後，要在工作與生育之間做出抉擇，一名33歲的準媽媽表示，因為年齡和工作壓力大，讓她有了離職備孕的打算，但又擔心為了備孕讓履歷空窗一年，未來找工作會受到影響。對此有不少網友認為，要視經濟狀況決定，但未來養育小孩的開銷很大，建議繼續工作比較好。

一名33歲的準媽媽在PTT的WomenTalk版發文表示，因為年紀和工作壓力大的關係，她懷孕後就有了想要離職備孕的打算，儘管老公非常支持，但也不免擔心，為了備孕讓履歷空窗一年，未來找工作可能會受到影響，因此猶豫不決。

對此，有不少網友認為，還是要看夫妻兩人的經濟狀況，「主要是看經濟問題，經濟無虞的話沒差」、「經濟沒問題就離職阿」；不過也有人持相反意見，「建議不要，生孩子後才是考驗的開始，開銷也會變大」。

也有過來人分享經驗，「不要完全離開職場比較好」、「找個壓力小一點的工作比較好」、「換同地方的工作就好了千萬不要變家庭主婦，你會發瘋更慘」、「為了備孕離職，產假薪資就沒了，如果打算留職停薪，八成的錢也沒有了，小孩出生很花錢欸，要想清楚」。