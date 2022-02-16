已結婚15年的人妻指控，老公與小露都是大陸1所頂尖大學校友，兩人竟外遇3年，先後到泰國、日本旅遊，共宿旅店，還拍時下流行的「男友視角」、餵食冰淇淋等恩愛照，小露在通訊對話暱稱「寶貝」、「寶貝老公」，正宮控告小露侵犯配偶權提出民事求償；小露否認，辯稱合照只是「即興演出」。台中地院判賠30萬元，可上訴。

人妻控訴，她與老公在2003年結婚，已生育3名子女，老公與同是大陸頂尖大學校友的小露，自2018年8月至2020年7月發生婚外情，兩人在2018年間參加泰國旅遊團、2019年參加日本沖繩旅遊團，都高調拍下「親密合照」，包括近來時下網路風行的「男友視角」照，小露面視前方，一手則往後搭上老公的手；「餵食」照則是小露以湯匙餵食老公冰淇淋，而老公也以手相扶，接受餵食。

小妻並指控，小露在通訊軟體微信與老公的對話，竟暱稱「寶貝」、「寶貝老公」，此外，兩人還在2020年8月間共宿中市的1家旅店，還合拍接吻，摟抱等親密照。

小露否認外遇，辯稱兩人只是朋友間參加校友會國外旅遊團，出遊照只是「一時興起」，配合「即興演出」或「分食嚐味」；兩人也未在旅店共宿，只是對方趁她不備，出手摟她親吻，她均未侵害人妻的配偶權。

但法官查證旅店入宿房客為2人、入住前通訊對話等佐證，認定兩人是計畫共同住宿，經審酌小露與人夫的合照、通訊對話，已逾越社會通念所能容忍範圍，達破壞他人婚姻圓滿及幸福程度，且長達3年侵害人妻配偶身分法益，造成精神上痛苦，判賠30萬元。