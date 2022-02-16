全球領先的電路保護、電源控制和感應技術製造商Littelfuse，宣布推出精巧型管狀保險絲系列，交流電壓為500Vac/Vdc，額定電流為40A至63A，額定分斷電流為10000A。

此607系列大電流、高壓管狀保險絲專為過電流保護應用而設計，為要求苛刻的高壓電路及電源設備提供了強大的解決方案。500V保險絲額定值適用於交流和直流輸入。由於採用10mm x 32mm管體，單個607保險絲所需的電路板空間比以往並聯多個低額定電流保險絲的設計更少。因此，設計人員在設計大功率設備時，可以減少為保護元件預留的電路板空間。

Littelfuse電子業務部全球產品經理Style Liu表示，今天的電源設計人員需要更大的布局靈活性，以協助縮小其高功率設計的尺寸，同時提高可靠度。與市場上同類保險絲相比，607系列不僅具有非常精巧的尺寸，可以節省電路板空間，還具備超高分斷電流和高額定電流。