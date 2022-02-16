繼引進NBA選秀狀元班奈特來台造成轟動之後，PLG高雄鋼鐵人今天再發布令國內籃壇和球迷振奮的重磅消息，簽下目前效力北京首鋼隊的台籍名將周儀翔。有了這位籃球情人的加盟，堅強的「南霸ONE#」鋼鐵陣容已然成形，將徹底扭轉台灣籃球一向「北強南弱」的局勢，讓全台灣的球迷，尤其是南台灣的鋼鐵人球迷，對下半季的戰績更充滿期待，季後賽甚至更上層樓的結果都能開始想像。

周儀翔預定本月22日從北京飛往日本琉球與中華隊會合，參加2023年世界杯資格賽，賽後隨隊返回台灣，他已與高雄鋼鐵人球團達成加盟共識，但具體協議細節仍在討論協商。

近5年來周儀翔都在CBA打球，但隨著國內職業籃球發展蓬勃，許多球迷開始招喚他返台，更有多支職業隊頻頻與他接洽，極希望將台灣籃球重量級好手周儀翔網羅至陣中。高雄鋼鐵人對於邀請周儀翔加盟始終保持高度積極態度，與北京首鋼隊經過多次的談判和努力爭取後，終於獲得首鋼隊的首肯，禮聘周儀翔重返台灣籃壇，讓球迷能再次目睹他在球場上的高超球技和迷人風采。

為何選擇加盟鋼鐵人？周儀翔表示，是看到鋼鐵人經營球隊的魄力和企圖心。從一開始傾力爭取隊長呂政儒返回南部打球，再到最近創下台灣職業籃壇新紀錄，邀請NBA選秀狀元Anthony Bennett加盟，球團用心投入資源和努力打造籃球環境，令周儀翔免除後顧之憂，對回台打球深具信心。

周儀翔在虎年加入，對鋼鐵人而言真的是「如虎添翼」，現有的隊型再補強周儀翔和AB，整個鋼鐵陣容完整而堅強，完全可以將台灣籃球「北強南弱」的現有生態拉回平衡，也讓大家能樂觀看待鋼鐵人下半季的戰績，往季後賽或更高的目標挺進。

周儀翔加入鋼鐵人後將穿上大家熟悉的6號球衣，原先穿6號球衣的班森，瞭解周儀翔對球隊和球迷的重要性，非常樂意將6號讓出，另擇新背號。

周儀翔綽號「LBJ翔」，這個月初剛滿31歲，被喻為是台灣黃金世代之後天賦最高的得分後衛，曾經兩度拿下超級籃球聯賽SBL的年度MVP。192公分身高，102公斤，媲美洋將的壯碩體型，再加上過人的爆發力和節奏感，周儀翔兼具主宰球場的實力和魅力，在台灣擁有大批熱情支持的球迷。