彰化縣有589個村里，縣府目標是每個村里都有社區關懷據點，彰化縣第303個據點16日在二林鎮復豐社區揭牌，縣長王惠美贈送雞蛋及健康豬肉等為社區加菜，並指出彰化縣65歲以上人口已超過21萬人，約佔本縣人口17.15％，以目前300多個據點，就照顧了約2萬名長輩。

王惠美指出，老化的速度很快，透過社區力量，讓長輩能就地安養獲得最好的照顧，社區關懷據點每周營運1天，縣府每年補助10餘萬元、營運3天補助40餘萬元、營運5天補助90餘萬元，加上做5天衛生福利部也會補助1個人力，補助最高可達137萬元，希望透過這項機制，讓鄉親更幸福快樂。

王惠美表示，二林鎮鄰近四鄉鎮扶老比20％，其中大城鄉更到約24％，是全縣最高，二林鎮長蔡詩傑就任後，鎮內27里、24個社區，目前已成立14個關懷據點，已經過半了，希望未來24個社區都能設立社區關懷據點。

二林鎮長蔡詩傑表示，社區發展與社區志工多寡有關係，志工是無給職志願熱情付出的工作，感謝志工發揮大愛無私的精神投入社區工作。復豐社區發展協會理事長曾秀女也感謝縣府和公所支持。

彰化縣社會處表示，為建構銀髮樂活的幸福彰化，縣府團隊規劃多項福利政策，除了向中央爭取經費興建北斗、員林、大城、芳苑、二林、埤頭及竹塘等7個長照衛福大樓，並且持續擴建日照中心、巷弄長照站、家庭福利中心、社區公共托育家園、育兒親子館等，並規劃長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、假牙補助及今年開辦的敬老眼鏡補助。