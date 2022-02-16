紐約亞洲藝術週將於三月舉行，蘇富比以「藝萃流芳： 吳權博士藏珍」拍賣會，為該系列四場專拍揭開序幕。吳權的中國藝術品珍藏，囊括瓷器、玉雕、青銅及書畫等，為20世紀中葉私人中國藝藏的傳奇人物，此系列拍品總估價逾4000萬美元。

吳權為民國時期知名政治家吳蓮伯之子，他早期的收藏為郵票和書籍，退休返回倫敦後致力於中國考古學與藝術研究，因此他的收藏品都是先經過深入考究才入藏。他從1950年代中期至1960年代後期，曾購入超過千件藏品，涵蓋中國藝術每個門類，其中尤其以收入艾弗瑞．莫里森的收藏最為人津津樂道。

莫里森的藏品有不少清代御製瓷器的顛峰之作，1965至1971年，莫里森家族拍賣藏品，吳權當時投得不少於5件御製珍品，成為他的焦點藏品。吳權於1968年以其父吳蓮伯為名成立博物館，一直以來是藏家、學者樂於到訪之處。

此次吳權的上拍藏品，廣含黃河流域新石器時代的器皿，到清皇朝的御製瓷珍。焦點藏品則有清御璽「軟隆御覽之寶」，採壽山石為材，此璽在乾隆年間鈐用於諸多名畫之上，如范寬《谿山行旅圖》與郭熙《早春圖》。

另有商末青銅器得方彝，為少見的帶鳥紋方彝，最接近此作的一例來自安陽殷墟的婦好墓，推測約為公元前1200年左右所製。過往文獻認爲方彝乃盛載食物或盛酒之容器，現時則普遍認為其實為酒器，兼用於盛載食物或盛酒。

吳權另一焦點藏品為元末明初的剔紅芙蓉圖盤，為中國漆藝的鼎盛時期，此盤尺寸碩大卻僅飾3朵芙蓉及枝葉，用於如此大的盤上，卻以精湛的構圖和雕工而更見華貴，3朵芙蓉均於花瓣間刻畫花蕊柱頭，宛若五瓣幻花，別具一格。