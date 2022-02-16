大陸《北京青年報》16日報導，浙江省杭州市15日召開了兩個會議，一個是「市紀委十二屆七次全會」，另一個是「全市領導幹部警示教育大會」。兩次會議都提到落馬「老虎」周江勇。在市紀委七全上，浙江省委常委、杭州市委書記劉捷說，持續深化清廉杭州建設，深刻汲取周江勇案件教訓。在全市領導幹部警示教育大會上，劉捷說，要認真反思總結、深刻汲取教訓，錯誤認識資本屬性必然身處「圍獵」陷阱。

周江勇是改革開放以來杭州首個被查的市委書記，也是繼浙江省政協前副主席斯鑫良、寧波市前市長盧子躍，中共十八大後浙江省被查的第三個省部級官員。

最新的消息顯示，周江勇已經被決定逮捕--2月11日，大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對周江勇作出逮捕決定。

報導稱，周江勇落馬後，杭州市至少召開過三次會議：2021年8月21日晚，周江勇落馬當晚。2021年8月22日上午，杭州市委召開全市領導幹部會議。

第三次就是2022年2月15日，杭州市全市領導幹部警示教育大會。劉捷2021年12月履新杭州，打破了一個近30年「慣例」：1992年以來，杭州歷任市委書記均由浙江省領導擔任。這也是公開報導中，劉捷首次專門針對「汲取周江勇案件教訓」召開會議。

報導稱，在警示教育大會現場，劉捷特別提到：要認真反思總結、深刻汲取教訓，深刻認識到政治忠誠異化必然走向陌路歧途，理想信念動搖必然滑向墮落深淵，錯誤認識資本屬性必然身處「圍獵」陷阱，違規行使權力必然難逃紀法嚴懲，律己不嚴親清不分必然害己害人害家，切實築牢拒腐防變的思想長城。

他提到，構建親清政商關係，注重「親不逾矩」，制定親清政商關係正面清單、負面清單、宣導清單；做到「清不遠疏」，支持和引導資本規範健康發展。

「我自己反思，理想信念是不能動搖的，初心不能忘記，這要警鐘長鳴，這是我血的教訓。」1月19日，電視專題片《零容忍》第五集《永遠在路上》播出，第一個出鏡的是周江勇。

據介紹，周江勇和弟弟周健勇一個從政、一個經商，周江勇利用公權力為弟弟經商提供幫助。周江勇說，「弟弟要經商辦企業，給他介紹一家企業去合作。就是因為我牽過那個線，然後就慢慢地……這是禍根啊。」