前塞爾提克中鋒坎特（Enes Kanter Freedom）在交易截止日被賣到火箭，數日後遭到釋出，成為自由球員。坎特過去多次針對政治議題發言，長年對抗土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan），後來還公開支持台灣，把炮火轉向大陸人權問題。

美媒對此做出最糟的聯想，《華盛頓郵報》的一篇觀點質疑NBA球隊不想得罪大陸市場，所以不願雇用坎特。《福斯新聞》認為坎特在火箭隊手中被釋出「這是巧合嗎？」火箭隊前總管莫瑞（Daryl Morey）在2019年因香港事件發言而引起爭議，最後莫瑞也離開了火箭。

坎特被交易的時候還在推特上傳一小段政治動畫，裡面的坎特遭到綁架，被湖人球星詹姆斯（LeBron James）以及中共總書記習近平聯手殺害。球迷批評他這段動畫令人不適，有人叫他不要再死纏著詹姆斯，也有人嘲笑他每場只得3分。

《Heavy.com》引述一位球團總管的話：「我不知道誰還會簽下他，從籃球的角度來看是存疑的。我不認為他會因為說過那些話而失去工作，他不會防守，比賽方式正在改變，他的打法比他的年紀還老很多。」

在業界看來，29歲的坎特應該不至於因為政治問題被放棄，主要還是戰力不足。他生涯每場有11.2分、7.8籃板，投籃命中率55%，近幾年連續被尼克、拓荒者、塞爾提克賣出，由於上場時間被嚴重壓縮，他本季在塞爾提克出賽35場只有3.7分、4.6籃板。火箭這次交易主要是想取得後衛薛洛德（Dennis Schroder）而不是坎特。