雲林茂谷柑禮盒在全家便利商店的「全＋1」電子商務網站上架，5斤裝約13至15顆，原價399元、優惠價375元。（周麗蘭攝）

今年茂谷柑成熟期的氣溫偏低以致晚熟，年節銷售量也不如預期，春節後仍有大量茂谷柑尚未完全採收，雲林縣府持續透過團購、團膳、超商系統多管齊下媒合銷售，今天（16）日在全家便利商店的「全＋1」電子商城上架。

雲林縣茂谷柑面積約390公頃，產量約6240公噸，是農曆過年的最佳伴手禮，縣府在年前透過實體、電商、電視購物、團購等通路，媒合銷售超過8000箱、約42公噸茂谷柑。

另外，縣府也啟動加工收購措施，累計至今收購加工超過84公噸，不過仍有不少茂谷柑仍未銷售出去，農友向縣府求助。

農業處長吳芳銘表示，今年冬天低溫期長晚熟，部分茂谷柑果園尚未完全採收，加上過年後送禮及祭拜需求減少，市場買氣偏低，透過公所及農會系統了解銷售狀況後，立即設法媒合銷售管道，感謝全家超商及線上團購系統協助。

雲林茂谷柑禮盒在全家便利商店的「全＋1」電子商務網站上架，5斤裝約13至15顆，原價399元、優惠價375元。

吳芳銘表示，除了在電商全力促銷之外，寒假結束開學，也持續媒合團膳等單位採購，企業機關團體如有大量採購需求，可洽詢農業處窗口吳先生05-5522547。