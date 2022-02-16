創新物聯網Wi-Fi IC設計廠摩爾斯微電子（Morse Micro）今日宣布擴大亞洲地區的業務發展，延攬三位高階管理團隊成員。Morse Micro亞洲將持續支持橫跨台灣、大中華區、韓國及日本等成長型市場，為在地團隊和客戶提供即時支援。

新管理團隊將專注於擴展各自市場領域上的Wi-Fi CERTIFIED HaLow客戶群，吸引並發展策略Wi-Fi模組和參考設計合作夥伴，同時擴展經銷業務通路以及其他主要市場活動。

Morse Micro完整的Wi-Fi HaLow產品組合包括業界最小、最快和最低功耗的IEEE 802.11ah標準規範系統單晶片。其中，MM6104支援1、2和4 MHz的通道頻寬。更高效能的MM6108支援1、2、4和8 MHz頻寬，能夠承載幾十Mbps頻寬，提供高畫質影像串流。這些Wi-Fi HaLow系統單晶片提供了傳統Wi-Fi解決方案的十倍覆蓋範圍、百倍覆蓋面積和千倍傳輸容量。

三位管理團隊成員，分別為：Morse Micro亞太區業務發展副總經理暨韓國總經理朴成鎮Derek Park：擁有25年在半導體以及電信產業的豐厚經驗，曾任職於恩智浦半導體（NXP Semiconductors）、博通（Broadcom）和InvenSense（TDK Corporation），負責產品行銷和銷售等業務。

Morse Micro台灣及大中華區總經理張瑞洋Eddie Chang：在台灣和大中華區擁有15年以上的Wi-Fi晶片銷售經驗，曾任職於博通（Broadcom）、賽普拉斯半導體（Cypress）以及英飛凌（Infineon）。

Morse Micro日本總經理田中健仁Kenji Tanaka：擁有25年在日本和美國的半導體銷售經驗，近期曾於微晶片科技（Microchip Technology）和Wolfspeed任職。