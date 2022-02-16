房價飆漲，對於剛出社會的年輕人來說，要買房超難，有網友好奇詢問，3萬多的收入要怎麼存頭期款？引起眾人討論，有過來人點出2大關鍵表示，若出社會後，還完學貸才開始存錢，又要付孝親費的話，可能就已經輸了多數人。

一名網友在《PTT》表示，出社會後發現，很多人的開銷至少有一部分是給家裡，還有剛出社會就背不少學貸的，當然也有些人可以住家裡，省下不少房租開銷，直呼雖然不能跟年收300的人比，帶至少已經比多數人都幸運了。

原PO還自我安慰說，3萬多的收入其實也不會過得太差，順利的話還有機會存下買房的頭期款。貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「月薪三萬存了頭期，還是沒錢繳房貸啊」、「3萬多要買房我真不敢想像」、「家裡送房/送頭期才算贏多數人吧」。

有過來人分析，要不要繳學貸跟孝親費真的差很多，有朋友住家裡又不用給孝親費，早早就結婚了，因為跟自己負擔吃住加孝親費的相比，一個月開銷可以差到4-5萬，相當於月薪7-8萬，跟剛畢業就住家裡的可支配金額一樣，而且生活品質還差人家一節，直言「兩個同時要付的，輸了多數人」，並感嘆「年收沒300萬，真的別住台北」。