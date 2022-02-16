楊貴媚在實境節目《阮三个3》中擔任民宿闆娘。（粘耿豪攝）

施名帥在實境節目《阮三个3》中擔任主廚。（粘耿豪攝）

温貞菱在實境節目《阮三个3》中當小幫手。（粘耿豪攝）

新加入的林柏宏在實境節目《阮三个3》中擔任打工仔。（粘耿豪攝）

公視實境節目《阮三个》近日將推出第3季，今（16日）舉辦媒體茶敘，由民宿闆娘楊貴媚領軍主廚施名帥、小幫手温貞菱及本季新增由林柏宏擔任的打工仔，4人一同出席現場大秀默契，重現民宿快閃店裡的招牌商品「手工磅蛋糕」，也談到拍攝時的趣事。

《阮三个3》前進台東成功的漁村，少不了水上活動，對生性怕水的楊貴媚是一大挑戰，她說：「第一個活動就要划獨木舟，還要練習翻船，在海裡完全無法放鬆，很怕滅頂。」練習獨木舟翻船並重新爬上船時，楊貴媚一度無力爬上船，笑稱自己就像「章魚」，緊黏著船身不放。

溫貞菱則在抵達民宿時就和製作人串通好要嚇人，躬身躲入位在廚房中島下的小冰箱，再由楊貴媚引導施名帥至冰箱拿牛奶，只見施名帥被嚇得魂飛魄散、放聲尖叫，無奈地說：「真的會嚇出人命！」

施名帥與温貞稜2度參與節目拍攝，施名帥表示剛抵達民宿第1天就發生温貞菱為了嚇他，不惜整個人躲到冰箱中，讓他整個人嚇傻。施名帥心有餘悸說：「完全無法理解冰箱裡面會有人，當下以為是什麼命案現場，嚇到覺得都快中風了。」

楊貴媚笑指165公分高的温貞菱應該有練過軟骨功，除了躲冰箱以外，還躲過行李箱、衣櫃等。温貞菱表示：「其實我一直想要嚇柏宏，可惜他的戒備心太重了，一直都嚇不到。」

本季新增由林柏宏擔任的打工仔，製作人方夢貞爆料當初提出邀約後，林柏宏相當擔心自己無法掌握實境節目的節奏，因此特地安排他先以住客方式加入，再自行決定是否留下來繼續參與。林柏宏笑稱才剛抵達第1天，楊貴媚就非常自然地分配工作給他，最後決定留下來的關鍵，是因為與大家相處的感覺很自在、像家人般溫暖。

《阮三个3》共計8集，以台東成功的海邊民宿做為據點，邀請范少勳、黃瀞怡、黃仲崑、黃遠、萬秀洗衣店、邵雨薇、謝章穎、胡釋安、馬力歐、鍾欣凌、李玉璽、朱芷瑩等來賓一同共襄盛舉；節目將於本周五（18日）起，每周五晚9時在公視播出。