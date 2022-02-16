立委蔡適應與喝碗湯董事長林迪龍，募集1420包肉羹和雞湯，感謝醫護人員守護民眾健康。（陳彩玲攝）

2022開春後，新冠肺炎疫情持續延燒，在台造成許多防疫壓力，立委蔡適應與喝碗湯董事長林迪龍為感謝醫護人員守護民眾健康，募集1420包肉羹和雞湯，捐贈給北部9間醫院，希望在冷氣團報到時，為醫護人員獻上暖心又暖胃的一碗湯。

衛福部立基隆醫院今日舉辦感謝受贈儀式，院長林慶豐代表全體醫護人員，感謝立委、民間企業相挺醫護人員，他表示，防疫視同作戰，尤其是現在要與病毒長期作戰，部立基隆醫院會配合中央與地方政府守住基隆港、台灣頭，醫護人員會堅守第一線。

立委蔡適應說，這次募集了許多民間友人的愛心，一起捐贈冷凍包裝的雞湯、羹湯，主要是醫護同仁在執行勤務時，離開院區採買相當不便，有冷凍的料理包、直接隔水加熱或電鍋加熱就能食用，提供醫護人員最佳補給，為大家守在第一線。

董事長林迪龍指出，今天捐贈給基隆醫院200包雞湯、羹湯共有虱目魚羹、蒜味肉羹、蒜頭雞湯、黑蒜頭雞湯四種口味，嚴選台灣檢驗合格肉品、無添加色素、味精、防腐劑、無農藥殘留，向台灣所有醫護人員致上最高敬意。