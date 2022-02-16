李易峰（右）獻出首場古裝吻戲。（翻攝myVideo）

《鏡．雙城》李易峰飾演的海國鮫人少主蘇摩。（myVideo提供）

陳鈺琪飾演的空桑太子妃白瓔。（myVideo提供）

奇幻仙俠劇《鏡·雙城》由《古劍奇譚》、《誅仙‧青雲志》的古裝美男李易峰和新版《倚天屠龍記》裡「最美趙敏」陳鈺琪主演，兩人在傳說中的雲荒世界裡大談濃情虐戀。在最新劇情中，李易峰飾演的海國鮫人少主蘇摩和陳鈺琪飾演的空桑太子妃白瓔，終於確認彼此心意，李易峰先是深情告白「我會一直陪著妳」，接著捧著對方的下巴獻上浪漫一吻，洋溢甜蜜氛圍。而這也是李易峰出道15年來首次在古裝劇裡有吻戲，掀起粉絲在網路上熱議。《鏡·雙城》在myVideo跟播中。

李易峰先前曾和楊冪合作《古劍奇譚》、和趙麗穎主演《誅仙‧青雲志》等古裝劇，身為古裝劇代表人物的他，居然在其中都沒有一場吻戲。這次他時隔6年再度回歸古裝劇《鏡·雙城》，不只開播首日就創下破億的播放量，還終於獻出「古裝初吻」，名場面立刻登上熱搜，他本人也驚訝直呼：「以前都沒吻戲的呀！」同時向粉絲喊話：「一定要來看一看這裡面的吻戲！」

談到古裝扮相，李易峰笑說：「其實每次拍古裝戲最舒服的時刻，就是卸下頭套的那一刻，非常的舒適、輕鬆！」透露拍攝時都要忍受古裝髮型的悶熱不適，尤其是吃飯時最不方便，「這次造型有兩條髮鬚，吃飯都得拿夾子夾起，不然常常吃到一嘴頭髮。」他也心疼表示：「慘的其實是女演員，很多長期拍古裝劇的女演員，頸椎都不是很好，因為她們頭上都要頂很重的裝飾、頭髮被勒的很緊，挺不容易的。」

另外，劇中兩人除了有浪漫吻戲外，李易峰在雪中用單手霸氣從背後摟住陳鈺琪也是令人心動的名場面，不過，在幕後花絮中，兩人一開始彩排時，李易峰的單手擁抱被劇組工作人員吐槽像是「打劫式擁抱」，一不小心就變成搶匪脅迫，經過兩人不斷反覆嘗試和演練角度，最後才拍出全片動人又催淚的經典場面。

除了人氣陸劇跟播外，myVideo也獨家線上首播小S（徐熙娣）回歸台灣螢光幕的新節目《小姐不熙娣》，將於每周一到周四天天獨家線上首播，節目集結直播天后丟丟妹、性學博士許藍方等20位「不吸地團」女性菁英共錄影，昨日首集來賓邀請陳漢典，小S與他逗趣的互動，讓節目一上架就登上myVideo節目榜第一名，再現「主持天后」的超人氣。