新光三越南西店RED VELVET金色森林超聲波水氧機100ml，搭配100%植物精油薰衣草15ml＋雪松5ml，特價2980元，原價7380元。（新光三越提供）

遠東SOGO復興館，PENHALIGON’S Portraits系列－The World According to Arthur淡香精75ml，9400元。（SOGO提供）

遠東SOGO忠孝館，2月25日首賣NARS裸光肌萃粉底精華30ml，1900元。（SOGO提供）

台北101 Jo Malone藍風鈴限量版香水，100ml 5450元。（101提供）

百貨春季化妝品節開打，疫情持續下，業者訴求保濕修護、清潔力，與澎彈抗老等產品訴求，質感底妝新品也同步開賣，打造春季溫柔妝容，滿2000元再贈歐舒丹沐浴膠；及會員可扣點送200元化妝品購物金等優惠。

新光三越南西春季化妝品節，自（18日）起，春妝新品上市，除歌頌自然包裝，還訴求清潔力十足、抗老緊緻、澎彈保濕等多樣保養組，及同步推薦質感底妝，如Dior雪晶靈極亮光彩潔顏乳2000元、LANCOME超極光活粹晶露組特價3600元（價值4597元）、ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜推薦價4160元、GIORGIO ARMANI設計師水感光影粉底2600元，及shu uemura無色限緞光極潤唇膏1100元等。

配合春季上市檔期，於南西店全館化妝品專櫃單筆消費達2000元，贈「LOCCITANE 亞爾緞帶沐浴膠」限量20組，或單筆消費達6500元，贈「SABON經典沐浴油 + 柑橘磨砂膏」限量100組。

遠東SOGO百貨台北店春季化妝品節，於（18日）至3月13日登場，而（18日）至2月28日期間，SOGO針對Happy Go卡集點，及Beauty Club會員，祭出雙重優惠，包括Beauty Club會員持快樂購卡扣300點，可兌換200元化妝品購物金；再加碼指定化妝品、香氛、香水單筆消費2000元，享點數3倍送。

遠東SOGO觀察，疫情持續下，口罩已成為臉部的一部分，因此主打清爽好吸收的「保濕修護」產品。如忠孝館ALBION滲透乳強勢升級回歸，賦白彈力全能掃黑滲透乳2300元， 3月18日登場；2月25日首賣的NARS裸光肌萃粉底精華，1900元；2月21日首賣的LAURA MERCIER水漾嫩唇蜜，每支900元等。

另Beauty Club會員於指定日期，到忠孝館指定櫃消費，可享BIOEFFECT精華水、POLA雙效防曬乳等好禮，全館指定單筆消費滿1000元，贈ESTEE LAUDER微分子肌底原生露等明星商品。

台北101將於2月底展開「愛在雲端101 Wedding101」活動，並與館內美妝合作，提供會員到店鑑賞的專屬禮遇，有專人迎賓並提供美妝保養體驗，打造最水嫩的新娘，推薦YSL超模光感精華水氣墊、Jo Malone藍風鈴限量版香水等，而Aesop也將於3月3日起於購物中心B1中環打造快閃店。